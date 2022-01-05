Genç kickboksçuyu öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 18 yaşındaki kickboksçuyu bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir lise önünde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Muhammed Mustafa K., tartıştığı Y.E.A. tarafından bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Mustafa K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, şüpheli Y.E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.