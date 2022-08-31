Genç KAYMEK’ten tramvayda Zafer Bayramı’na özel farkındalık etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gençlik Merkezi Projesi Genç KAYMEK öğrencileri, tramvayda 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel farkındalık etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, eğitim ve hayat boyu öğrenme esasına dayalı mesleki eğitim ve kurslar düzenleyerek binlerce insana dokunan KAYMEK’in gençlik projesi Genç KAYMEK, özel günlerde de yaptığı etkinlikler ile dikkat çekiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde seyir halindeki tramvay aracında Kurtuluş Savaşı askerlerini canlandıran Genç KAYMEK öğrencileri, “Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir” dedi.

Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar ecdadın bu aziz vatanı gençlere bıraktığını söyleyen bir öğrenci, şöyle konuştu:

“Malazgirt’te Alparslan Anadolu’yu yurt açmış, Miryokefalon’da II. Kılıçaslan Anadolu’yu yurt tutmuş, İslam ile şereflenip İstanbul’u olan Konstantiniyye’de Fatih çağ açıp, çağ kapatmış. Çaldıran’da Yavuz şahı devirmiş, Kanuni Avrupa’yı kasıp kavurmuş. Destan yazdığımız Çanakkale’den Dumlupınar’a aziz vatanı kahramanca savunan ecdadımız 30 Ağustos’ta zafer sancağını bizlere teslim etmiştir. KAYMEK Gençlik Merkezleri öğrencileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.”

Gençler bir süre tramvay içerisinde nöbet tutarken, yolculuk yapan vatandaşlar da gençlere alkışlarla destek verdiler.