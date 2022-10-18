Genç esnaf ve sanatkârlara 5 farklı kredi paketi

Halkbank yetkilileri şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır’ı ziyaret ederek, kredi paketleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Şeyhi Odakır birbirinden farklı kredi paketlerinin esnaf ve sanatkârlara, genç girişimcilere nefes aldıracağını belirterek, bilgilendirme için yetkililere teşekkür etti.

Halkbank Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir, Halkbank Bölge Pazarlama Müdürü Halil Korukçuoğlu, Halkbank Kayseri Şube Müdürü İdris Dişli ve Halkbank Kayseri Şube Müşteri İlişkileri Yetkilisi Ahmet Büyükkatırcı, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır’ı ziyaret ederek, bankanın genç esnaf ve sanatkârlara, genç girişimcilere sunduğu 5 farklı kredi paketi hakkında bilgiler verdi.

Halkbank Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir, banka tarafından sunulan kredi paketlerini şöyle sıraladı:

Genç Girişimci Kredisi

Halkbank’ın sunduğu Genç Girişimci Kredisi paketinde üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler, Halkbank Genç Girişimci Kredisi ile işini gerçekleştirme ve büyütme imkânı buluyor. İş yeri kurma hayali olan veya işini kurmuş genç girişimcilere avantajlı faiz oranlarıyla kredi sağlanıyor. Paketin kredi üst limiti 350 bin TL olarak belirlendi.

Cesur Girişimci Kredisi

Bankanın sunduğu bir diğer paket de Cesur Girişimci Kredisi. Paket çerçevesinde kendi mesleğini yapıp kendi iş yerini açmak isteyen veya açmış olan girişimcilere avantajlı faiz oranları ile kredi fırsatı veriliyor. Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen veya açmış olan 45 yaşını aşmamış girişimciler bu paketten faydalanabilecek. Paketin kredi üst limiti 400 bin TL olarak belirlendi.

Tekno Girişimci Paketi

Tekno Girişimci Kredisi ile geleceğin teknolojisini şimdiden geliştirmek isteyen gençlere avantajlı faiz oranları ile kredi imkânı sunuluyor. Bilişim yazılım alanında çalışan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren, veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler, söz konusu paket sayesinde teknolojik girişimlerini hayata geçiriyor. Paketin kredi üst limiti 500 bin TL.

Usta Girişimci Kredisi

Usta Girişimci Kredisi sayesinde bilgi ve beceri sahibi olduğu alanda kendi iş yerini açmayı planlayan veya açmış olan girişimciler faydalanabiliyor. En az ilkokul mezunu olmak şartıyla, kurmayı düşündüğü iş kolu ile ilgili belge/sertifika sahibi ve bu iş kolunda en az 3 yıl tecrübeli 45 yaşını aşmamış girişimciler, Halkbank Usta Girişimci kredisi ile girişim planlarını hayata geçirme ve büyütme fırsatı yakalıyor. Paketin kredi üst limiti 300 bin TL.

Halk Girişimci Kredisi

Halk Girişimci Kredisi ile iş fikrini hayata geçirmeyi veya geliştirmeyi hedefleyen girişimcilere avantajlı faiz oranlarıyla kredi fırsatı sunuluyor. En az ilkokul mezunu olmak şartıyla, bir fikre dayalı olarak kendi işini kurmayı hedefleyen veya kurmuş olan, bu alanda iş yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip 45 yaşını aşmamış girişimciler, söz konusu paket sayesinde işletme sahibi olma ve işlerini büyütme imkânı buluyor. Paketin kredi üst limiti 250 bin TL olarak belirlendi. Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş sınırı 55, kredi üst limiti 300 bin TL olarak uygulanacak.

Kefkir, kredi paketlerine başvurmak için ve detaylı bilgi almak için vatandaşların Halkbank şubelerine müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ziyaretleri ve kredi paketleri hakkında bilgi verdikleri için Halkbank yetkililerine teşekkür etti. Odakır, “Genç esnaf ve sanatkârlarımız, genç girişimcilerimiz 5 farklı kredi paketinden kendilerine hangisi uygunsa kullanabilecekler. İş yeri kurma veya geliştirme, büyütme hayallerine bu krediler katkı sağlayacak. Avantajlı faiz oranlarıyla işlerine fayda sağlayacak nefes alacaklar. Bu vesileyle esnaf ve sanatkârlarımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum” dedi.