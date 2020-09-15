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Genç avukat, ilk maaşıyla 11 adet ateş ölçüm cihazı alarak Milli Eğitim’e hediye etti
SİNOP’A AVUKAT OLARAK ATANAN ESRA YILMAZ, İLK MAAŞIYLA 11 ADET ATEŞ ÖLÇER CİHAZI ALARAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE OKUL MÜDÜRÜ OLAN BABASI ARACILIĞI İLE HEDİYE ETTİ.
KAYSERİ 15.09.2020, 12:03
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Sinop’a avukat olarak atanan Esra Yılmaz, ilk maaşıyla 11 adet ateş ölçer cihazı alarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okul müdürü olan babası aracılığı ile hediye etti.
75. Yıl İMKB İlkoluku/Ortaokulu Müdürü Erol Yılmaz, Sinop’a avukat olarak atanan kızı Esra Yılmaz’ın ilk maaşı ile aldığı 11 adet ateş ölçer cihazını İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye teslim etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, teslim aldığı ateş ölçer cihazlarının ihtiyacı olan okullara verileceğini belirterek, okul müdürü Erol Yılmaz ve kızı Esra Yılmaz’a teşekkür etti.
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