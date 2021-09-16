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Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi 18 Eylül’de açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi 18-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ile hizmete girecek.

KAYSERİ 16.09.2021, 16:00
Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi 18 Eylül’de açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi 18-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ile hizmete girecek.

Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra açılışta atlı okçuluk gösterileri, atlı cirit gösterileri, Mas Güreşi, Mangala, Satranç gibi farklı aktivitelerde gerçekleştirilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geleneksel Türk Sporlarının, gelenekten geleceğe kazandırılmasında büyük bir rol üstlenerek şehrimizin önemli kazanımlarından biri olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisimiz,

Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası ve düzenlenecek olan tören ile hizmete açılacaktır. Açılışta şampiyonanın yanı sıra; Atlı Okçuluk gösterileri, Atlı Cirit gösterileri, Mas Güreşi, Mangala, Satranç gibi çeşitli faaliyet ve oyun alanlarıyla festival tadında, 7’den 70’e vatandaşlarımızın keyif dolu anlara şahitlik edeceği bir etkinlik düzenlenecektir.”

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