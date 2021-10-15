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Geleneksel Halı Saha Turnuvası’nın 7.’si Murat Akmermer anısına düzenlenecek

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha turnuvasının 7.’si Murat Akmermer Anısına düzenlenecek.

KAYSERİ 15.10.2021, 15:47
Geleneksel Halı Saha Turnuvası’nın 7.’si Murat Akmermer anısına düzenlenecek

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha turnuvasının 7.’si Murat Akmermer Anısına düzenlenecek.

Murat Akmermer Anısına düzenlenecek olan 7. Geleneksel Halı Saha Turnuvası yarın saat 09.40’ta Mustafa Uğur Sosyal Tesisleri’nde başlayacak. Bu yıl turnuvaya Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yanı sıra Kayseri Vergi Dairesi, Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İlMüdürlüğü, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Makine Mühendisleri Odası, Kayseri İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Kayseri Çevre ve Şehircilik İlMüdürlüğü ortaklığında düzenlenecek.

Açılış yarın saat 09.40’ta yapılacak, 16 takımın katılacağı turnuva 20 Kasım’da sona erecek.

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