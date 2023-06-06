Geleceğin sultanları filede yarıştı
KAYSERİ’DE VOLEYBOL ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK VE GELECEĞİN VOLEYBOLCULARINI BELİRLEMEK AMACIYLA MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ.
KAYSERİ 06.06.2023, 09:29
Kayseri’de voleybol altyapısını geliştirmek ve geleceğin voleybolcularını belirlemek amacıyla mini voleybol şenliği düzenlendi.
Geleceğin sporcularının belirleneceği mini voleybol şenliğine 16 kulüp katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı voleybol şenliğinde finalde Kayseri Voleybol Kulübü ile İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü, rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Voleybol şenliği sonunda, karşılaşmaya katılan takımlarla hatıra fotoğrafı çekildi.