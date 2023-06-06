Geleceğin sultanları filede yarıştı

Kayseri’de voleybol altyapısını geliştirmek ve geleceğin voleybolcularını belirlemek amacıyla mini voleybol şenliği düzenlendi.

Geleceğin sporcularının belirleneceği mini voleybol şenliğine 16 kulüp katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı voleybol şenliğinde finalde Kayseri Voleybol Kulübü ile İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü, rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol şenliği sonunda, karşılaşmaya katılan takımlarla hatıra fotoğrafı çekildi.