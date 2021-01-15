Gaziantep - Kayserispor maçını Meler yönetecek

Gaziantep FK ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep’te oynanacak Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor maçını İzmir Bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Faal futbol hakemliği sürecinde 203 maç yöneten Halil Umut Meler, 13 kez Kayserispor’un maçını, 5 kez de Gaziantep FK takımının maçını yönetti. Halil Umut Meler’in yönettiği 203 maçta 92 kez ev sahibi ekip, 61 kez deplasman takımı kazanırken 50 kez de beraberlik vardı. Bin 35 kez sarı kart gösteren Halil Umut Meler, 57 kez de kırmızı kart gösterdi. Halil Umut Meler’in yönettiği maçlarda Kayserispor, 6 galibiyet 2 beraberlik 5 yenilgi aldı. Gaziantep FK ise, Halil Umut Meler’in yönettiği 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi elde etti. Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor’un sahasında 3-1 kaybettiği Sivasspor maçını yönetmişti. Meler geçen sezon Kayseri’de oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının da hakemi idi. Geçen sezon oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep Fk maçında Kayserispor’dan Mensar’ı kırmızı kart ile cezalandıran Halil Umut Meler, bu sezon oynanan Sivasspor maçında da Sapunaru’ya kırmızı kart çıkarmıştı.

Gaziantep FK ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak maçı yönetecek Halil Umut Meler’in yardımcıları ise Cevdet Kömürcüoğlu ile İlker Takpak yapacak.