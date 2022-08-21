Gazeteciler Yahyalı’yı gezdi

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) üye ve aileleri Yahyalı’yı gezdi.

KGC, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ortaklığı ile cemiyet üye ve ailelerine Yahyalı gezisi düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı gezide ilk olarak Yahyalı Belediyesi ziyaret edildi. Ziyarete, Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ katıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede gazetecileri ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti. KGC Başkanı Metin Kösedağ ise Belediye Başkanı Öztürk’e plaket takdim etti. Gazeteci ve aileleri daha sonra ilçe merkezini gezerek, fotoğraf çektirdi. Ardından gazeteci ve aileleri; Kapuzbaşı Takım Şelaleri’ni ziyaret ederek eğlendi.

Ziyaretler, Aladağlar Milli Parkı idare ve ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nde sinevizyon izlenilmesi ile son buldu.