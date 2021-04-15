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Gazeteci Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ 15.04.2021, 15:04
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Gazeteci Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan Gazeteci Veli Altınkaya, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınkaya, koronavirüse yenik düştü.

Veli Altınkaya’nın cenaze namazı Hulusi Akar Camiinde İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya toprağa verildi. Cenaze namazına protokol üyeleri, Altınkaya’nın ailesi ve sevenleri ile meslektaşları katıldı.
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