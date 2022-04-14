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Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı

Geçtiğimiz yıl korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Veli Altınkaya, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı.

KAYSERİ 14.04.2022, 13:36
Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı

Geçtiğimiz yıl korona virüs tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Veli Altınkaya, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı.

Mart 2021’de korona virüs testi pozitif çıkan Gazeteci Veli Altınkaya, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altındayken, durumu ağırlaşınca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınkaya, 14 Nisan 2021’de hayata gözlerini yummuştu. Altınkaya’nın cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde protokol üyeleri, meslektaşları ve vatandaşların da katıldığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilmişti.

Gazeteci Veli Altınkaya’nın ölümünün 1. yıldönümü

Şehir sevilen simalarından Gazeteci Veli Altınkaya, ölümünün 1. yıldönümünde unutulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve oda başkanları, Altınkaya’nın ölümünün 1. yıldönümünde mesaj yayımladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri basınının önemli bir değeri, değerli dostum, duayen gazeteci merhum Veli Altınkaya’yı ebediyete irtihalinin 1. yılında rahmet ve saygıyla anıyorum" derken, Başkanlar Palancıoğlu, Çolakbayrakdar ve Yalçın da, merhum Altınkaya’yı rahmetle andıklarını dile getirdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarımızdan duayen Gazeteci Veli Altınkaya’yı vefatının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun" mesajı yayımladı.

Veli Altınkaya kimdir?

Gazeteciliğe 1981 yılında başladı. Türkiye, Kayseri Olay, Kayseri Anadolu Haber, Akın Günlük, Kayseri Haber gazeteleri ile Erciyes TV ve Kay TV’de çeşitli görevlerde bulundu. 1985-1989 arasında Kayseri Belediye Başkanı Basın Danışmanı olarak görev aldı. 1987-2009 tarihlerinde TRT Kayseri Temsilciliği yaptı. Kültür ve Sanat, Töre, Doğuş Edebiyat gibi dergilerde çeşitli konularda yazıları yazdı. İlk kitabı Mavi Boncuklu Cemil Baba Kültür ve Sanat Yayınları arasında 1984 yılında yayınlandı. Kayseri ile ilgili çok sayıda araştırması, önce Kayseri gazetelerinde yer aldı, sonra az sayıda olmak üzere kitaplaştı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Türkiye Spor Yazarları Derneği, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) üyesi de olan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2007- 2016 tarihleri arasında çeşitli konularda ders verdi. Kay-Tv,Erciyes Tv ve Kayseri Haber Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak da görev yapan Altınkaya, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı,(2010-2014, 2018-2020) Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2018) Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı (2012-2018) RATEM Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Küresel Gazeteciler Konseyi kurucu üyeliği ve Yerel Medya’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2019-2023) görevlerinde bulundu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürütürken korona virüse yakalanan Altınkaya, 14 Nisan 2021’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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