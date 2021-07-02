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Gazeteci Recep Bulut’un acı günü

Gazeteci Recep Bulut’un hayatını kaybeden ağabeyi Hasan Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ 02.07.2021, 17:48
Gazeteci Recep Bulut’un acı günü

Gazeteci Recep Bulut’un hayatını kaybeden ağabeyi Hasan Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Recep Bulut’un ağabeyi 73 yaşındaki Hasan Bulut, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Bulut’un cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye eski Başkanı Mustafa Çelik, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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