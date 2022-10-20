Gazeteci Mustafa Gürbüz’ün acı günü

Gazeteci Mustafa Gürbüz’ün ablası 52 yaşındaki Hülya Gürbüz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhume Gürbüz, öğle namazına müteakip Hacılar Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, gazeteciler, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.