Gazete Talas’ın son sayısı okurla buluştu

Talas Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı ‘Gazete Talas’ın son sayısı okurlarla buluştu.

Tamamı renkli, 20 sayfadan oluşan Gazete Talas’ın sürmanşetinde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği Espor ve İnovasyon Merkezi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ödül ve Başkan Yalçın’ın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ilçedeki eğitim yatırımlarını anlattığı haberler yer alırken manşetinde ise Talas Belediyesi’nin tarım işçilerinin daha iyi koşullarda barınmasını sağlamak amacıyla yapılan ‘Tarım Anneleri Evlerine Kavuştu’ haberi bulunuyor.

Başkan Yalçın da Talaslılara hitaben kaleme aldığı ‘Başkan’dan’ köşesinde okurlarına mesajlar veriyor. Yazısında, şehrin imarının yanında şehirde yaşayanların da ihyasının önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, mimar ve düşünce insanı Turgut Cansever’in sözlerini aktardı. Başkan Yalçın, “’Cansever, şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’ der. O yüzden biz de Talas Belediyesi olarak şehrin imarı, şahsın imarı anlayışı ile bir yandan ilçemizi daha mamur hale getirmeye gayret ederken bir yandan da başta gençliğimiz olmak üzere insanımızı maddi-manevi daha donanımlı hale getirmek için faaliyetler düzenliyoruz” dedi.

Talas’ta yürütülen çalışmalara ve tamamlanan projelere de değindiği yazısının devamında Başkan Yalçın, ‘Tarım Anneleri Evleniyor’ projesinden ağaçlandırma ve temizlik işlerine, kültür sanattan kırsal hizmetlere kadar pek çok faaliyetin sürdürüldüğünü söyledi.

Kültür sanat faaliyetlerinden eğitime, gençlere yönelik proje ve uygulamalardan kırsal mahallelerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine kadar birçok konunun işlendiği Gazete Talas’ta ayrıca sosyal hizmet alanında yapılan çalışmalar ile çeşitli etkinlikler aktarılıyor.

Belediye tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Talas Festivali’nin de ilk sayfada yer bulduğu Gazete Talas’ta üç gün boyunca süren festivalde gerçekleştirilen etkinlikler de aktarılıyor.