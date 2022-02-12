Galatasaray - Kayserispor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

Yukatel Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig’in 25. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Bülent Birincioğlu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

Ulusoy’a AVAR da Cevdet Kömürcüoğlu ve Emre Kargın eşlik edecek.