banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi

Futbolcu Hasan’ın annesi toprağa verildi

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ 24.06.2022, 14:18
Futbolcu Hasan’ın annesi toprağa verildi

Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğerçin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne Göğercin’in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülcan Göğercin, İlçe Mezarlığındaki oğlu Hasan’ın Göğercin’in mezarı yanına defnedildi.

Yorumlar (0)
23°
açık