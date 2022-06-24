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Futbolcu Hasan’ın annesi toprağa verildi
Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.
KAYSERİ 24.06.2022, 14:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğercin son yolculuğuna uğurlandı.
Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, yaşamını yitiren amatör futbolcu Hasan Göğerçin’in annesi Gülcan Göğerçin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Anne Göğercin’in cenaze namazı Cuma namazını müteakip Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Gülcan Göğercin, İlçe Mezarlığındaki oğlu Hasan’ın Göğercin’in mezarı yanına defnedildi.