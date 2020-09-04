Futbol maçlarında basın mensupları için yeni düzenleme

Türkiye Spor Yazarları Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 sezonunda basın mensupları için yeni düzenlemeler yapıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıya Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube yönetimi ve basın mensupları katıldı. Pandeminin devam etmesi nedeni ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçların ilk yarıda seyircisiz oynanacağını söyleyen Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, “Malum pandemi dönemindeyiz. Türkiye Spor Yazarları Derneği, geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde tüm yetkiyi kendine aldı. Bütün düzenlemeler Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin şubesi olan yerlerde şubeler tarafından, olmayan yerlerde temsilcilikler tarafından yürütülüyor. Müracaatlar sadece Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne yapılacak ve bunun dışında başka kurum ve kuruluşlara yapılacak müracaatların hiçbir şekilde geçerliliği yok. Buna dikkat edilmeli. Bir diğer husus da geçtiğimiz sezon yapılan pandemi uygulaması, bu sezon da devam ediyor. Hatta Türkiye Futbol Federasyonu’nun dün alınan karar doğrultusunda, 2020 - 2021 sezonunda maçların ilk yarı bitimine kadar seyircisiz oynanması kararı çıktı. Bu da pandemi şartlarına bizlerin de uyacağı anlamına geliyor” dedi.

Yeni dönemde basın mensuplarının dikkat etmesi gereken kurallar konusunda bilgiler veren Oktay Ensari, “Maç bitiminde hakem düdüğünü çaldıktan sonra sahadaki foto muhabirleri arkadaşlarımız sahadan çıkarak, stadı terk edecekler. Sadece basın toplantı odasına 3 ajans ve kısmen yeni uygulama olarak, TRT girebilecek yalnız bu arkadaşlar çekim yapamıyorlar. Sadece toplantıyı takip ederek soru sorabiliyorlar. Yani basın toplantı odasında foto muhabiri ve muhabir arkadaşlar yer almayacaklar. Ayrıca stat içerisinde foto muhabiri arkadaşlar kale arkalarında sosyal mesafeye uygun şekilde yer alacaklar. Yeleklerimiz de değişecek. Genel merkezin talimatları doğrultusunda ise, yeni kartlar dağıtılırken eski kartları iade alacağız. Diğer bir yenilik ise, sarı basın kartı dediğimiz basın kartı bulunanlar sadece bir kereye mahsus Türkiye Futbol Federasyonu’nun sabit kart formunu dolduracaklar ve tekrar tekrar taahhütname imzalama gibi işlemlerle uğraşmayacaklar. Sarı basın kartı olanlar dışında bu sezon kesinlikle sabıka kaydı istiyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği taahhütnamesi de şu şekilde, müracaat tarihinden en az 3 ay önce yasaya uygun sözleşme ile, profesyonel olarak mesleğime başlamış bulunmak. Adına düzenlenmiş kartı basın mesleğine uygun bir şekilde mesleği dışında herhangi bir meslekle ilgilenmemesi, ticari kazanç ve gelir vergisi mükellefi olmaması. 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olunmaması ve hüküm giyilmemiş olması. Basın meslek ilkelerine ve etiğine aykırı davranılmaması, meslek örgütleri ile sürekli dayanışma halinde hareket edilmesi, her yıl sezon başında seminerlere katılması, verilen bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde, meslek onuru ile bağdaşmayan söz, yazı ve eylemlerin görüldüğü takdirde spor müsabakalarına giriş kartı ve sabit kartın iptal edilmesinin kabulünün beyan ve taahhüt edilmesi” ifadelerine yer verdi.