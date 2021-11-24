Futbol Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayseri Futbol Disiplin Kurulu, Gültepespor’dan Salih Külahçıoğlu ve Yavuzspor’dan İsmail Çağrı Göç, Buğdaylıspor’dan da Osman Karapınar’ın cezasını belirledi.

Futbol İl Disiplin Kurulu, bu hafta gerçekleştirdiği toplantı neticesinde kurula sevk edilen dosyaları karara bağladı. İl Disiplin Kurulu, 14 Kasım 2021 tarihinde oynanan Yavuzspor - Kayseri Gençlerbirliği maçında hakeme yönelik hakaret niteliğindeki eylemlerinden ötürü Yavuzspor’dan İsmail Çağrı Göç’e 101 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası verdi. İl Disiplin Kurulu ayrıca Gültepespor idarecisi Salih Külahçıoğlu’na Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince 21 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası verilmesini kararlaştırdı. Tomarza Belediyespor ile oynadıkları maçta kendi takım arkadaşına sırtından vuran ve kafa atan Buğdaylıspor’dan Osman Karapınar’a da 5 maç resmi müsabakalardan men cezası verildi.

Kurul ayrıca, Kocasinan Şimşekspor’dan Emircan Yıldırım’a 1 maç, Yolspor eski antrenörü Mehmet Susamış’a 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.