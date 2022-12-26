Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan Futbol Aday Hakem kursu tamamlandı.

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan ve 3 gün boyunca devam eden futbol aday hakem kursuna 262 kişi başvuru yaptı. Aday Hakem Kursuna 262 başvuru yapılmış olup, 21 Aralık 2022 tarihinde yapılan mülakata katılan ve eğitime katılmaya hak kazanan 108 aday ile 23-24 ve 25 Aralık 2022 tarihlerinde yapılan eğitimler sonrası toplam 108 kişi aday hakem kursunu başarıyla tamamladı. 3 gün süren Aday Hakem kursunun 2 günü Kadir Has Kongre Merkez’inde ve Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen futbol oyun kuralları ve 1 günde Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da saha uygulaması yapıldı. Futbol Aday Hakem Kursuna Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin, Antrenman-Mentör Sorumlusu Nurettin Yüksel, İl Eğitim Sorumlusu Mustafa Özizmirli, Raportör Ramazan Koca, Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri ve İl Hakemleri katıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Necati Selçuk Şahin, “Kurs sürecinde tesislerini bizlere açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 262 kişi başvuru yaptı. 262 kişiden 108’i başarılı oldu ve kural eğitimi ve saha eğitimi aldı. Kursu başarı ile tamamlayan yeni aday hakemlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.