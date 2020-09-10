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Furkan Ulus, Talasgücü Belediyespor’da

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR, DIŞ TRANSFERDE SON OLARAK HENDEKSPOR FORMASI GİYEN FURKAN ULUS’U RENKLERİNE BAĞLADI.

KAYSERİ 10.09.2020, 09:29
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Furkan Ulus, Talasgücü Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor, dış transferde son olarak Hendekspor forması giyen Furkan Ulus’u renklerine bağladı.

Spor Toto Talasgücü Belediyespor’da bir transfer daha. Dış transfer 8 ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler dokuzuncu transferini yaptı. Geçen sezon Hendekspor forması giyen orta saha oyuncusu Kayserili Furkan Ulus’u transfer etti.

1998 doğumlu olan genç isim hem amatör olarak hem profesyonel olarak forma giydi. Yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek olan Furkan Ulus şampiyonluk yaşamak istiyor.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Furkan hayırlı olsun. Kayseri Erciyesspor ile profesyonelliğe imza atan ve geçen sezon Halise Edip Adıvar ve Hendekspor forma giyen Furkan Ulus takımımız ile anlaşma sağladı. Genç oyuncumuza ve takımımıza hayırlı olsun” denildi.

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