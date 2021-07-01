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Funda Taşkın altın madalya kazandı

26 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yapılan Beypazarı Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışında başarılı milli sporcu Funda Taşkın şampiyon oldu.

KAYSERİ 01.07.2021, 15:36
Funda Taşkın altın madalya kazandı

26 Haziran 2021 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yapılan Beypazarı Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası Yarışında başarılı milli sporcu Funda Taşkın şampiyon oldu.

4350 metrelik zorlu parkurda pedal çeviren sporcumuz Funda Taşkın genç kızlar kategorisinde şampiyonluğa adını yazdırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Funda Taşkın’ı ve Antrenörü Hasan Bayraktar’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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