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’Fuhşa teşvik’ suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri’de ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
KAYSERİ 13.09.2022, 17:41
Kayseri’de ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yenişehir Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, ’bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan Ü.M. yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.
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