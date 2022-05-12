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Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, “Türkiye ile Finlandiya ilişkisi tarihteki rekoruna ulaşmıştır” dedi.

KAYSERİ 12.05.2022, 13:47
Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu açıldı

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, “Türkiye ile Finlandiya ilişkisi tarihteki rekoruna ulaşmıştır” dedi.

Düzenlenen törene Kayseri Vali Yardımcısı Şemsettin Erkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya Konsolosu Raimo Pahkasalo, Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosu Murat Sert, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve protokol üyeleri katıldı. Finlandiya’nın Kayseri’de bulunmak için pek çok nedeni olduğunu söyleyen Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, “Finlandiya’nın Kayseri’de bulunmayı talep etmesinin nedenleri çok çeşitlidir. Finlandiya Cumhuriyeti şu anda çok mükemmel ticari ilişkilere sahiptir. Ülkeler ile pek çok alanda da iş birliği içerisindedir. Finlandiya ve Türkiye şu anda iş birliği içerisindeler. Karşılıklı ilişkilerimiz tarihteki en büyük rekoruna ulaşmış vaziyette ve etkileşimlerimizin sayısı 2 milyona ulaşmış. Sadece bu sene Dışişleri Bakanımız 2 kere Türkiye’yi ziyaret ettiler. Türkiye’ye ekonomik anlamda ziyaretlerimiz olacak. Murat beye buradaki önemli görevlerinde de başarılar diliyorum” dedi.

Finlandiya Konsolosu Raimo Pahkasalo da, “Konsolosluğumuz adına sayın Murat beyi Fahri Konsolosluğu için tebrik etmek istiyorum. Elçimiz mükemmel adaylar bulma konusunda çok başarılı olmuştur şimdiye kadar. En son İzmir, Adana ve şimdi de Kayseri’ye bağlı konsolosları seçmiş bulunmaktayız. Şu anda Finlandiya Türkiye’de çok güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. Önceki fahri konsoloslarımızın İstanbul ve Antalya’daki başarılı çalışmalarından bahsetmemiz mümkündür. Şu anda bizim de burada görevimiz Murat beye destek sağlamak olacaktır. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım bu göreve gelişimiz iyi olur” ifadelerini kullandı.

Finlandiya Kayseri Fahri Konsolosu Murat Sert, Finlandiya’yı iyi tanımak ve iş birliklerini çoğaltmak gerektiğini söyleyerek, “Başta Kayseri olmak üzere Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan bu onurlu göreve beni layık gördükleri için Finlandiya Devletine, uygun gören büyüklerimize ve dostlarımıza teşekkür ederim. Bu fırsat ile bu görevin benim için şahsi anlamını ifade etmek istiyorum. Bir ülke düşünelim; sayısız göller ve masalsı bir coğrafyası var. 5,5 milyon nüfusu var. Finlandiya’nın insanları tıpkı bizim gibi Ural-Altay dilinde konuşmaktadır. Bence Finlandiya’yı iyi incelememiz lazım. İş birlikleri ve ortaklıklar kurmamız lazım. Teknolojik gelişmeleri öğrenmeli ve faydalanmalıyız. Ticaretimizi, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi aramızdaki turizmi arttırmamak için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum” dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “Öncelikle Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Ari Maki’yi şehrimizde ve odamızda görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ülkemizin AB katılım sürecine destek veren Finlandiya’yla ikili ilişkilerimiz ve uluslararası alandaki işbirliğimiz, güçlenerek gelişmeye devam etmektedir. Bugün burada açacağımız fahri konsoloslukta bunun en güzel örneklerinden biridir. Kayseri, 6 bin yıllık geçmişi ile hem üreten hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan bir ilimizdir. Şehrimiz 11 milyar dolar GSYH’ya, 5 milyar doların üzerinde de dış ticaret hacmine sahiptir. 3 organize sanayi bölgesi, 1 üretim ağırlıklı Serbest Bölgemiz var. 4. OSB kurma çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılında Kayseri olarak 3 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek, tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış durumdayız. Bu yıl da inşallah hedefimiz olan 4 milyar doları rahatlıkla yakalayacağımıza inanıyorum. Türkiye’de ilk bin ihracatçı firma arasında 17 şirketimiz var. Her geçen yıl ihracatçı firma sayımızı artırıyoruz. 700’ün üzerinde ihracatçı firmamızla, dünyanın 180’den fazla ülkesine ihracat yapıyoruz. Kayseri ile Finlandiya arasındaki dış ticaret verilerine kısaca göz atacak olursak, toplam 10 üyemiz tarafından Finlandiya’ya maden ürünleri, elektrikli ev aletleri ve demir-çelikten mamul eşya gibi alanlarda ihracat yapılmaktadır. Kayseri’nin 2021 yılında Finlandiya’ya ihracatı 25 milyon 133 bin 40 dolar ve 2020 yılına göre ihracattaki değişim de yüzde 188. Kayseri’nin 2021 yılında Finlandiya’dan İthalatı 7 milyon 249 bin 560 dolar ve 2020 yılına göre ithalattaki değişim 2,84. Elbette bu rakamlar yeterli değil. İnşallah bugün açılışını yapıyor olduğumuz fahri konsolosluk, dış ticaret hacmimizin daha da artmasına vesile olurken, şehrimiz ile Finlandiya arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerinde gelişmesine katkı sağlayacaktır. Murat Sert’in de bu görevi layıkı ile yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Fahri Konsolosluğun her iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirerek, köprü görevi yapacağına inanıyorum. Kayseri bir üretim ve ticaret şehridir. Ciddi bir potansiyele sahip olduğumuzun farkındayız. Finlandiya’nın da ciddi bir sanayiye sahip olduğunu biliyoruz. İnşallah Murat Bey’in de gayretleri ile bu potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendirerek, Finlandiya ile her alanda var olan bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Biz de Kayseri Sanayi Odası olarak, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin daha da gelişmesi adına her türlü desteğe hazırız. Ben katılan herkese teşekkür ederken, Murat Sert’e hayırlı olsun diyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, “Kayseri, 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyılı aşkın sanayi tecrübesi olan kadim bir şehirdir. İlk uluslararası fuar, Yabanlu Pazarı adı altında Kayseri’de gerçekleştirilmiştir. Bugün ise 3 OSB’si, 5 üniversitesi ile Türkiye’nin tam ortasında olan şehrimiz, 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır. 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduk, inşallah bunu da yakalayacağız. Bunu söylüyorum çünkü Kayseri olarak en zorlu süreçlerde bile canla başla çalışan ihracatçı firmalara sahibiz. Şehir olarak 186 ülkeye ihracat yapıyoruz. 700’ün üzerinde ihracatçı firmamız bulunuyor. İlk bin ihracatçı firmalarımız arasında da 17 şirketimiz var. Finlandiya ile olan ticari ilişkilerimiz hakkında bilgi verecek olursam, 2021 yılında Kayseri’nin Finlandiya’ya ihracatı 25 milyon doların üzerinde İthalatı ise 7 milyon doların üzerinde ama bu rakamlar çok az, daha da üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. En çok maden ürünleri, elektrikli ev aletleri ve demir-çelikten mamul eşya gibi alanlarda ihracat yapmaktayız. Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Ari Maki’de buradayken ilişkilerimizi daha üst çıkarmak için söz alalım. Fahri Konsolos Murat Sert’in katkıları ile bu ticaret hacmimizi daha da yükseklere taşıyacağımıza inanıyorum. Kayserimizin sahip olduğu imkanlar ve Finlandiya’nın sahip olduğu imkanlar bu ticaretin daha da yukarılara taşınmasına fırsat sağlayacaktır. Buradan tüm yatırımcılarımıza da çağrıda bulunalım. Finlandiya’ya yatırım yapsınlar. İnanıyorum ki bugün hizmete açtığımız fahri konsolosluğumuz ile her alanda ilişkilerimiz çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir. Kayseri Ticaret Odası olarak bizler de ekonomik, kültürel ilişkilerin daha da artması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Murat Sert kardeşime de Fahri Konsolosluğunu hayırlı olmasını diliyorum. Güzel işlere imza atacağından şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Gerçekten güvenli bir liman olan, huzur şehri olan, yatırımcılar açısından da önem arz eden ve cumhurbaşkanımızın bizlere önerdiği yatırımcıya destek ve ihracatı önemseme bağlamında Anadolu’nun bağrında bir cazibe merkezi olan böyle bir şehrin belediye başkanı olmak bizler için onur ve gurur vericidir. Kayseri’nin yatırımcı ve ihracat açısından da daha da ileri götürülmesinin önemi bizler açısından da çok açık ve ortada. Şehrimize bu anlamda bir etkinlik yapılıyor olması ve bir fahri konsolosluk çalışmasının burada hayata geçiriliyor olması bizleri keyiflendiriyor. Ben katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından hediyeler verilerek açılış kurdelesi kesildi.

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