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Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
KAYSERİ'DE KORONAVİRÜS SALGININDA FİLYASYON EKİBİNDE GÖREV YAPAN İKİ SAĞLIK MEMURU KAZA YAPTI. KAZADA YARALANAN SAĞLIK MEMURLARI TEDAVİ ALTINA ALINDI.
KAYSERİ 31.08.2020, 12:29
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Kayseri’de koronavirüs salgınında filyasyon ekibinde görev yapan iki sağlık memuru kaza yaptı. Kazada yaralanan sağlık memurları tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre koronavirüs nedeniyle Tomarza ilçesinde filyasyon çalışması yapan iki sağlık memuru Kuşcağız köyü yakınlarında kaza yaptı. Kaza yapan sağlık memurlarının yardımına yine meslektaşları koştu ve ilk tedavilerinin ardından yaralı sağlık memurları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, "Kaza yapan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bu zorlu dönemde her zaman olduğu gibi sahada cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarımızın Rabbim yardımcısı olsun" dedi.
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