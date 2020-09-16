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Filyasyon çalışmaları ev ev devam ediyor
KONOAVİRÜS SALGININDA SAHADA VİRÜSÜN İZİNİ SÜREN FİLYASYON EKİPLERİ, EV EV DOLAŞARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
KAYSERİ 16.09.2020, 15:15
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Konoavirüs salgınında sahada virüsün izini süren filyasyon ekipleri, ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri’de artan koronavirüs vakaları sonrasında sağlık ekipleri aralıksız olarak filyasyon çalışmalarına devam ediyor. Filyasyon ekipleri sıcak havaya rağmen ellerindeki adresleri tek tek ziyaret ederek uyarıları yaparak gerekli tebligatları yaptıktan sonra çalışmalarını tamamlıyor.
Filyasyon ekiplerine çalışmalarında destek veren Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, “Ev ev, sokak sokak gezerek gece yarılarına kadar hizmet veren filyasyon ekiplerine eşlik ettik. Zor şartlarda görev yapmaya çalışıyorlar. Lütfen sağlık çalışanlarına yardımcı olalım, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım” uyarısında bulundu.
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