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FETÖ üyesi olmaktan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olmak’ suçundan aranan ve kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KAYSERİ 05.07.2022, 09:46
FETÖ üyesi olmaktan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olmak’ suçundan aranan ve kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma başlatıldı. İncesu İlçesi’nde yürütülen çalışmalarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Uzman Erbaş iken 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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