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FETÖ üyeliğinden hükümlü ihraç polis yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis yakalandı.
KAYSERİ 10.11.2021, 16:29
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç polis yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2018’te KHK ile ihraç meslekten ihraç edilen polis memuru olan E.A. yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak, karakola götürüldü.