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Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR’ı Özgüç Türkalp
Yukatel Kayserispor’un bugün Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.
KAYSERİ 03.09.2022, 15:57
Yukatel Kayserispor’un bugün Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Bugün 21.45’de başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayıl yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek.
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