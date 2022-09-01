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Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek
Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
KAYSERİ 01.09.2022, 15:34
Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig’in 5. haftasında İstanbul’da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Ali Palabıyık atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık’a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.
3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 21.45’de başlayacak.
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|5. Fenerbahçe
|4
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|7
|7. Galatasaray
|4
|7
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|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
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|4
|6
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|4
|5
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|3
|3
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|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
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|2
|17. Ümraniye
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|1
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|3
|0
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|P
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|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
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|3
|7
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|2
|6
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|3
|6
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|5
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|3
|4
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|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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