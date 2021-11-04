Fenerbahçe - Kayserispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig’de 12. hafta hakemleri açıklandı. 07 Kasım 2021 Pazar günü Kadıköy’de saat 19.00’da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Maçın VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.