Fenerbahçe ile Kayserispor kupada 14. kez karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. İki ekip, kupada 14. kez karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final maçları bu hafta oynanıyor. Fenerbahçe ile Kayserispor da, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final vizesi alabilmek için karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 7 kez kazanırken Kayserispor 3 kez kazandı. İki takım arasında oynanan 3 kupa maçında da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0

1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0

2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4

2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2

2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 0-1