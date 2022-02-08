Fenerbahçe ile Kayserispor 13.randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda 13.kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün akşam Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselebilmek için karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 12 kez Türkiye Kupası maçında karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Fenerbahçe, 2 kez Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. Bu 12 maçta Fenerbahçe 27 gol atarken Kayserispor ise 10 gol attı. İki ekip son olarak 2019-2020 sezonunda İstanbul’da kupa maçına çıktı. Bu maçı ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 0-3

2015/2016 Fenerbahçe-Kayserispor 1-0

2014/2015 Kayserispor-Fenerbahçe 1-1

2014/2015 Fenerbahçe-Kayserispor 1-2

2011/2012 Fenerbahçe-Kayserispor 5-4

2007/2008 Kayserispor-Fenerbahçe 0-0

2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0

1973/1974 Kayserispor-Fenerbahçe 3-2

1973/1974 Fenerbahçe-Kayserispor 5-0