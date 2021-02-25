Fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iki ayrı otobüs içerisinde fenalaşan yolcuları güzergâh değiştirerek hastaneye götüren kahraman şoförleri kutladı. Şoförlerin çabasının özel halk otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına yansıdığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "İnsani görevlerini en güzel biçimde gerçekleştirdiler. Bu duyarlı davranışlarından dolayı şoförleri tebrik ediyorum" dedi.

İKİ FARKLI OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN YOLCULARI ŞOFÖRLER HASTANEYE YETİŞTİRDİ

12 Şubat’ta Talas 62 Evler - Bahçelievler saat 07.20’de mahalle seferini yapan Ömer Arık sevk ve idaresindeki 38 AB 386 plakalı Özel Halk Otobüsü içerisinde saat 07.39 sularında meydana gelen olayda, Komando Caddesi mevkiinde araç içerisinde kadın yolcu fenalaştı. Şoför Arık, araçta bulunan diğer yolculardan izin alarak, özel halk otobüsünü Erciyes Üniversitesi Acil bölümüne sürdü. Fenalaşan yolcuyu saat 07.42’de hastaneye yetiştiren ve kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan Arık, hastayı sağlık görevlilerine sevk ettikten sonra hattına dönüş yaptı. 18 Şubat’ta ise Şehir Hastanesi Osman Kavuncu- Fakülte seferini yapan Kayseri Ulaşım A.Ş. şoförü Abdullah Doğanay sevk ve idaresindeki belediye otobüsü içerisinde saat 16.03 sularında Talas Bulvarı mevkiinde araç içerisinde kadın yolcu fenalaştı. Yolcunun fenalaşması nedeni ile araçta bulunan yolculardan izin alan Doğanay, Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ne giriş yaparak rahatsızlanan yolcuya kısa sürede müdahale edilmesini sağladı. Araç, hastayı sevk ettikten sonra hattına dönüş yaparak seferine devam etti.

Yapılan bu insanlık görevleri ve yaşanan o anlar otobüslerde bulunan güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde fenalaşan yolculara diğer yolcuların müdahale ettiği, şoförlerin hızlı bir şekilde araçları sağlık merkezlerine sürdükleri görüldü. Yolcuların sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ŞOFÖRLERİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Dr. Büyükkılıç, makamında kabul ettiği şoförler Ömer Arık ve Abdullah Doğanay’ı bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti. Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada “Mesai arkadaşlarımız olarak değerlendirdiğimiz halk otobüslerinde çalışan dostlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı ben teşekkür ediyorum. İnsani görev ama sağlığın her şeyin önünde olduğunun da en güzel örneklerini sergilediler” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, BU ERDEMLİ HAREKETİN ÖRNEK OLMASINI DİLEDİ

Bu erdemli hareketlerin örnek olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, “Otobüslerimizde rahatsızlanan yolcularımıza hemen ilgili sağlık kuruluşlarına ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bu tür erdemli hareketlerin örnek olması bağlamında da bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. İnsanların hayırlısı insanlara yararlı olanlarıdır. Sizler de insani olarak gereğini yapmışsınız” diye konuştu.

Arık ve Doğanay’ı bir kez daha tebrik eden Büyükkılıç, ziyaret sonunda şoförlere hediye paket verdi.