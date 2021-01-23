Son Dakika
Felç geçiren hasta hava ambulansı ile şehir merkezine getirildi
Kayseri’de felç geçiren adam, hava ambulansı ile şehir merkezine getirildi.
KAYSERİ 23.01.2021, 17:27
2
Kayseri’de felç geçiren adam, hava ambulansı ile şehir merkezine getirildi.
Pınarbaşı ilçesinde felç geçiren 66 yaşındaki Kerim Yıldırmış, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede durumu ağırlaşan adam, hava ambulansı ile Kayseri şehir merkezine getirildi.Şehir merkezine getirilen hasta, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.