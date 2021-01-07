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Felahiye, Başkan Büyükkılıç’ı bağrına bastı

Yeni göreve başlayan Felahiye Kaymakamı Mehmet Ali Semiz’i, İlçe Belediye Başkanı Vural Coşkun’u ve Felahiye AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir’i ve esnafları ziyaret eden ve büyük ilgi ile karşılaşan Büyükkılıç, yufka pişiren kadınlarla da sohbet etti.

KAYSERİ 07.01.2021, 15:40
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Felahiye, Başkan Büyükkılıç’ı bağrına bastı

Yeni göreve başlayan Felahiye Kaymakamı Mehmet Ali Semiz’i, İlçe Belediye Başkanı Vural Coşkun’u ve Felahiye AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir’i ve esnafları ziyaret eden ve büyük ilgi ile karşılaşan Büyükkılıç, yufka pişiren kadınlarla da sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Felahiye ile devam etti. Başkan Büyükkılıç’ın Felahiye programına yatırımcı daire başkanlarının yanı sıra AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Felahiye Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun katıldı.

Felahiye Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden ve burada planlama toplantısı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükür mazerete sığınmadan imkânlarımızı en verimli şekilde hayata geçirmek için gece gündüz demedik çalıştık. Merkezimizde de, ilçelerimizde de hiçbirisini birbirinden ayırmadan istekleri doğrultusunda hareket ettik. Şimdi de 2020’yi bir gözden geçirip, 2021’de de yapılacak işlerle ilgili istişare edelim bağlamında ziyarette bulunuyoruz” dedi.

AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın belediyeciliğin doktoru olduğunu belirterek, “2021 yılın ilk ziyaretlerinde, ilk günlerinde Felahiye’mizdeyiz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı’mız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, yöneticilerimiz ve belediyemizin kıymetli yöneticileri de burada. Hep birlikte 2020’de ne yapıldı, 2021’de ne yapılacak toplantısını yapıyoruz. Salgın hastalığa rağmen hız kesmeden Büyükşehir Belediyemiz çalışmaya devam ediyor. Biz de Göğdere yolu başta olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü ve bakanlıklarımız marifetiyle yapılması gereken işleri de yakından takip ediyoruz. İnşallah insanlarımızın talebi olan, ihtiyaç olan bütün hizmetlerin yapılması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikle ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2 yıl gibi kısa süre olmasına rağmen ilçemize sayısı defa hem iyi günlerimizde hem sıkıntılı günlerimizde maddi, manevi desteğinizi, himmetinizi gösterdiniz. Allah razı olsun. Sizin bize verdiğiniz bu güç, bize çalışma azmi sağlıyor. İmkân sağlıyor. Hem Büyükşehir’imiz, hem de hükümetimizin destekleri ile ilçemizin, vatandaşımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına çok çalışmalar yapıldı, hayal bile edilemezdi. Şimdi vatandaşlar bu hizmeti görünce insanlarda istek, arzu bitmiyor. Yenileri başlıyor. Büyükşehir’imiz de, Memduh Başkanımız da bu belediyeciliğin duayeni olduğu, ustası olduğu için, doktoru olduğu için bunları yerinde tespit ederek, bu çalışmalara anında müdahale ediyor. Bugüne kadar ne talepte bulunduysak her zaman yanımızda oldu. Özellikle de son iki yıl içerisinde Ulaştırma Bakanımız iki kez geldi. Bizim Felahiye’mizde olmazsa olmazımız, biliyorsunuz Göğdere yolumuz var. Memduh Başkan’ımız hem kürsüden, hem Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasında video izlettirdikten sonra işte şehrimiz güzelmiş dedi Ulaştırma Bakan’ımız. Göğdere’mizi de yaparsanız daha güzel olacak dedi. Her konuda bize destek oluyor. Biz kendisinden razıyız, Allah da kendisinden razı olsun diyoruz.”

Konuşmaların sonunda, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun’un, Göğdere yolunun yapılmasına ilişkin taleplerini tekrar etmesi üzerine Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “Göğdere yolu ajandamızın başında” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, Başkan Büyükkılıç ilçede yeni göreve başlayan Felahiye Kaymakamı Mehmet Ali Semiz’i makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Felahiye AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından esnaf ziyaretleri yapan Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi’nin ilçe istihdamına katkı sağlamak için kurulan Tandır Ekmeği ve Yufka Ekmeği İmalathanesi’nde üretim yapan kadınlarla sohbet etti.
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