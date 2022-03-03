Fazla kilolarından kurtulmak için Yeni Zelanda’dan Kayseri’ye geldi

Yeni Zelanda’da yaşayan 32 yaşındaki Abeer Dawod, yıllardır sağlık sorunlarına neden olan aşırı kilolarından kurtulmak ve ardından da bebek sahibi olma konusunda ilk adımı atmak için Memorial Kayseri Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı oldu. 16 bin 560 kilometre uzaktan Kayseri’ye gelerek tüp mide operasyonu geçiren Abeer Dawod, kısa sürede zayıflayacağı ve anne olma hayaline daha da yaklaşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Aşırı kiloları nedeniyle 10 yıldır sağlık sorunları yaşayan Abeer Dawod’a, Memorial Kayseri Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı yapıldı. Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Uzer tarafından yapılan tüp mide ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyat sonrasında Abeer Dawod, hastaneden 4. günde taburcu oldu. Yeni Zelanda’daki bir hastanede yönetici olarak çalışan Abeer Dawod, kiloları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “11 kez denediğimiz tüp bebek tedavisi aşırı kilolarım nedeniyle düşükle sonuçlandı. Doktorlar düşüklerin obezite ile alakalı olabileceğini söylediler. Bu süreçte yaşanan başarısız tüp bebek tedavisi nedeniyle eşimle birlikte zor bir süreç geçirdik” diye konuştu.

Spor ve diyetle zayıflayamadı

Abeer Dawod, yaptığı araştırma sonucunda kapsamlı bir Obezite Merkezi olan Memorial Kayseri Hastanesi’nde ameliyat olmaya karar verdiğini ifade ederek, “Diyet ve sporla da kiloları veremeyince mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdim. Bir arkadaşım Türkiye’deki Memorial Kayseri Hastanesi’ni tavsiye etti. Kayseri’ye gelerek Op. Dr. Hasan Uzer’e muayene oldum. Obezite merkezindeki hocalar durumumu değerlendirerek ameliyat olmamda bir sakınca görmedi. Operasyon da başarılı geçti. Doktorum Op. Dr. Hasan Uzer, bundan sonraki süreçte kademeli olarak kilo vereceğimi ve yeme-içme tarzımı değiştirerek kilomu kontrol etmem gerektiğini söyledi. Burada benimle ilgilenen tüm genel cerrahi ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Op. Dr. Hasan Uzer, Abeer Dawod’un obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan şeker ve hormonal bozuklukları olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi;

“Tüp bebek tedavisi sürecinde karından çok sayıda geçirilmiş ameliyatı olmasına rağmen tedavi sürecini sorunsuz tamamladık. Hastamızın vücut kitle indeksi 41’di. Memorial Kayseri Hastanesi Obezite Merkezi’ndeki hocalarımızla, hastanın genel durumunu değerlendirdik ve mide tüp ameliyatı (sleeve gastrektomi) kararı aldık. Yaklaşık bir saat süren başarılı tüp mide ameliyatı sonrasında hastamıza ameliyattan sonra birinci gününde su ve sıvı gıdalar başlandı. Hastamızı dördüncü gününde taburcu ettik. Kendisi bir süre Kayseri’de kalacak. Bu sırada diyetisyenimiz ve bizler kontrol edeceğiz. Hastanın önümüzdeki aylarda kas kaybı yaşamadan kilo vermesi için çaba sarf ediyoruz.”

Obezite ile mücadelede en etkin yöntem

Op. Dr. Hasan Uzer, tüp mide ameliyatlarının çağımızın en önemli sorunlarından biri olan ve tüm dünyada yaygın olan obeziteyle mücadelede en etkin yöntem olduğunu belirterek, “Mide tüp ameliyatlarında midenin büyük kenarı kesilip çıkartılarak, 100-150 ml arasındaki hacme sahip bir mide tüpü oluşturulmaktadır. Böylece süreç içerisinde hastanın kilo kaybı gerçekleşmektedir. Çıkartılan mide bölümünden salgılanan ve iştah hormonu olarak bilinen ‘ghrelin’ hormonu seviyesinde düşme sağlanarak tokluk hissi oluşmaktadır. Obezite cerrahisi kişiye özel yöntem seçimleri ile doğru isimler tarafından tam donanımlı merkezlerde uygulandığında son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır” dedi.