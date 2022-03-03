banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

Fazla kilolarından kurtulmak için Yeni Zelanda’dan Kayseri’ye geldi

Yeni Zelanda’da yaşayan 32 yaşındaki Abeer Dawod, yıllardır sağlık sorunlarına neden olan aşırı kilolarından kurtulmak ve ardından da bebek sahibi olma konusunda ilk adımı atmak için Memorial Kayseri Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı oldu. 16 bin 560 kilometre uzaktan Kayseri’ye gelerek tüp mide operasyonu geçiren Abeer Dawod, kısa sürede zayıflayacağı ve anne olma hayaline daha da yaklaşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

KAYSERİ 03.03.2022, 11:32
Fazla kilolarından kurtulmak için Yeni Zelanda’dan Kayseri’ye geldi

Yeni Zelanda’da yaşayan 32 yaşındaki Abeer Dawod, yıllardır sağlık sorunlarına neden olan aşırı kilolarından kurtulmak ve ardından da bebek sahibi olma konusunda ilk adımı atmak için Memorial Kayseri Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı oldu. 16 bin 560 kilometre uzaktan Kayseri’ye gelerek tüp mide operasyonu geçiren Abeer Dawod, kısa sürede zayıflayacağı ve anne olma hayaline daha da yaklaşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Aşırı kiloları nedeniyle 10 yıldır sağlık sorunları yaşayan Abeer Dawod’a, Memorial Kayseri Hastanesi’nde tüp mide ameliyatı yapıldı. Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Hasan Uzer tarafından yapılan tüp mide ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyat sonrasında Abeer Dawod, hastaneden 4. günde taburcu oldu. Yeni Zelanda’daki bir hastanede yönetici olarak çalışan Abeer Dawod, kiloları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “11 kez denediğimiz tüp bebek tedavisi aşırı kilolarım nedeniyle düşükle sonuçlandı. Doktorlar düşüklerin obezite ile alakalı olabileceğini söylediler. Bu süreçte yaşanan başarısız tüp bebek tedavisi nedeniyle eşimle birlikte zor bir süreç geçirdik” diye konuştu.

Spor ve diyetle zayıflayamadı

Abeer Dawod, yaptığı araştırma sonucunda kapsamlı bir Obezite Merkezi olan Memorial Kayseri Hastanesi’nde ameliyat olmaya karar verdiğini ifade ederek, “Diyet ve sporla da kiloları veremeyince mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdim. Bir arkadaşım Türkiye’deki Memorial Kayseri Hastanesi’ni tavsiye etti. Kayseri’ye gelerek Op. Dr. Hasan Uzer’e muayene oldum. Obezite merkezindeki hocalar durumumu değerlendirerek ameliyat olmamda bir sakınca görmedi. Operasyon da başarılı geçti. Doktorum Op. Dr. Hasan Uzer, bundan sonraki süreçte kademeli olarak kilo vereceğimi ve yeme-içme tarzımı değiştirerek kilomu kontrol etmem gerektiğini söyledi. Burada benimle ilgilenen tüm genel cerrahi ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Op. Dr. Hasan Uzer, Abeer Dawod’un obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan şeker ve hormonal bozuklukları olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi;

“Tüp bebek tedavisi sürecinde karından çok sayıda geçirilmiş ameliyatı olmasına rağmen tedavi sürecini sorunsuz tamamladık. Hastamızın vücut kitle indeksi 41’di. Memorial Kayseri Hastanesi Obezite Merkezi’ndeki hocalarımızla, hastanın genel durumunu değerlendirdik ve mide tüp ameliyatı (sleeve gastrektomi) kararı aldık. Yaklaşık bir saat süren başarılı tüp mide ameliyatı sonrasında hastamıza ameliyattan sonra birinci gününde su ve sıvı gıdalar başlandı. Hastamızı dördüncü gününde taburcu ettik. Kendisi bir süre Kayseri’de kalacak. Bu sırada diyetisyenimiz ve bizler kontrol edeceğiz. Hastanın önümüzdeki aylarda kas kaybı yaşamadan kilo vermesi için çaba sarf ediyoruz.”

Obezite ile mücadelede en etkin yöntem

Op. Dr. Hasan Uzer, tüp mide ameliyatlarının çağımızın en önemli sorunlarından biri olan ve tüm dünyada yaygın olan obeziteyle mücadelede en etkin yöntem olduğunu belirterek, “Mide tüp ameliyatlarında midenin büyük kenarı kesilip çıkartılarak, 100-150 ml arasındaki hacme sahip bir mide tüpü oluşturulmaktadır. Böylece süreç içerisinde hastanın kilo kaybı gerçekleşmektedir. Çıkartılan mide bölümünden salgılanan ve iştah hormonu olarak bilinen ‘ghrelin’ hormonu seviyesinde düşme sağlanarak tokluk hissi oluşmaktadır. Obezite cerrahisi kişiye özel yöntem seçimleri ile doğru isimler tarafından tam donanımlı merkezlerde uygulandığında son derece başarılı sonuçlar alınmaktadır” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18