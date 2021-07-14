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Fatma Maraşlı ve Yunus Emre Arslan milli takıma seçildi

04-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü’den iki sporcu milli takıma seçildi.

KAYSERİ 14.07.2021, 13:13
Fatma Maraşlı ve Yunus Emre Arslan milli takıma seçildi
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04-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü’den iki sporcu milli takıma seçildi.

Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışmasında 10 gün boyunca yarışarak milli takıma girmeye hak kazanan Fatma Maraşlı ve Yunus Emre Arslan, Polonya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “04-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen Okçuluk Milli Takım seçme yarışmasında sporcularımız 10 gün boyunca yarışarak Milli Takıma girmeye hak kazanmıştır. Kulübümüzü ve şehrimizi gururlandıran, şanlı bayrağımızı Polonya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek olan sporcularımızı tebrik ederiz” denildi.
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