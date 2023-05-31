Fatma Maraşlı Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek
15 ÜLKEDEN 243 SPORCUNUN KATILDIĞI 11. FETİH KUPASI’NDA ALTIN MADALYA KAZANAN KAYSERİLİ MİLLİ OKÇU FATMA MARAŞLI, 2023 AVRUPA GRAND PRİX YARIŞMALARI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK.
KAYSERİ 31.05.2023, 09:18
15 ülkeden 243 sporcunun katıldığı 11. Fetih Kupası’nda altın madalya kazanan Kayserili Milli Okçu Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcularından olan Fatma Maraşlı, 2023 Avrupa Grand Prix 2. Ayak Yarışmaları’nda Türkiye’yi temsil edecek. Hırvatistan’ın Umag kentinde düzenlenecek olan yarışmalar 4 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Okçu Fatma Maraşlı’ya başarılar diledi.