Fatma-Kemal Şallıoğlu Camisi’nde sona doğru

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde yapımı devam eden Fatma-Kemal Şallıoğlu camisini inceledi.

Mahallelerdeki ihtiyaca göre projeler üretilip hayata geçtiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallemizde eski cami vardı, onun yerine büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan bu güzel camimizi inşa ediyoruz. Yanına bir kuran kursu ve şadırvan da yapacağız. Allah nasip ederse 2 ay içerisinde camimiz tamamlanacak. Peyzajını yapacağız. hemen yanı başına Bilgen ailesi ile birlikte bir Kur’an kursu yapıyoruz, başka bir hayırseverimizle de şadırvanımızı yapacağız. Dolayısıyla bu bölge tamamen değişmiş olacak. Bu alan kentsel dönüşüm alanı. 1. Etabı tamamlandı şu anda peyzaj ile birlikte çok güzel bir ortam oluştu. Yoğun kullanılacak camilerden bir tanesi olacak. Çünkü yoğun nüfuslu bir mahalle. Vatandaşlarımızın da bu yönde bir talebi vardı, bizde bu talebi yerine getirmiş olduk. Cenabı Allah İbadetlerini kabul eylesin kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin” dedi.