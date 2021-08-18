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Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi açılıyor

Melikgazi Belediyesi, Danışmentgazi Mahallesi’nde hayırsever İmamoğlu ailesiyle birlikte yapımını tamamladığı Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışını yapacak.

KAYSERİ 18.08.2021, 13:11
Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezi açılıyor

Melikgazi Belediyesi, Danışmentgazi Mahallesi’nde hayırsever İmamoğlu ailesiyle birlikte yapımını tamamladığı Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin açılışını yapacak.

Açılışın 20 Ağustos Cuma günü saat 13.30’da yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi, Fişekçioğlu Cami yanında Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi adlı projemizi çok şükür kısa sürede tamamladık. 400 metrekare kapalı alana sahip yapının giriş katında 4-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dinî ve ahlakî gelişimi destekleyeceği sınıf ve oyun odaları bulunuyor. 1. katta ise bayanların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik sınıflar ile bir adet toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon yer alıyor” dedi.

Palancıoğlu, “Gerçekten çok nitelikli bir tesis oldu. Modern anlamda ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte hazırlanmış ve yapılmış, fiziki ortamları olan bir Kur’an Kursu oldu. Fatma İmamoğlu Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin başta Danışment Mahallemize ve buraya gelecek öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kur’an Kursu’nun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Katılmak isteten tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekleriz” diye konuştu.
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