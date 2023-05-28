Fatih Üzüm oyunu kullandı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullanan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Seçim akşam neticelenecek ve artık Türkiye yüzyılı başlayacak” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Mehmet Alçı İlköğretim Okulu’ndaki 2049 nolu sandıkta oyunu kullanan Üzüm yaptığı açıklamada, “Seçmenlerimiz inandıkları güvendikleri, gerçekten ülkeyi yönetebileceğine inandıkları kişiye oy verirler. İstikrar önemli. Bizde oyumuzu kullandık. Seçim 2. tura kaldı. Bundan sonra artık biz seçmenin vicdanına güveniyoruz. Seçim akşam neticelenecek ve artık Türkiye yüzyılı başlayacak” ifadelerini kullandı.