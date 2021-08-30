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Farhiya Abdi Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol İsveçli milli takım oyuncusu Farhiya Abdi’yi kadrosuna kattı.

KAYSERİ 30.08.2021, 09:32
Farhiya Abdi Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol İsveçli milli takım oyuncusu Farhiya Abdi’yi kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketboldan bir transfer daha. Yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Sarı kırmızılılar kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı. Geçen sezon İspanya’nın CDB Clarinos takımında forma giyen Farhiya Abdi yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol’da forma giyecek. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, “Avrupa Kadınlar Ligi Ön eleme maçlarında Bellona Kayseri Basketbol ismini en iyi şekilde temsil etmek için yönetimimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde daha önce Galatasaray ve Botaş formalarını da giymiş, İsveç Milli takım oyuncusu Farhiya Abdi’yi kadromuza kattık. Geçen yıl İspanya’nın CDB Clarinos takımında oynayan 28 yaşında 1.88m boyundaki, tecrübeli sporcu ile önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

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