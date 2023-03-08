Fanatik Fenerbahçeli, Kayserispor Vakfı’nda başkan oldu

Kayserispor Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyetine Fenerbahçe taraftarı Abdullah Sezer, başkan seçildi.

Kayserispor Gönüllüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne sarı lacivertli takıma gönül veren Abdullah Sezer başkan seçildi. Kayserispor yönetim kurulu ve Asbaşkan Tufan Koç’un yeğeni olan Abdullah Sezer, Kayserispor Vakfı Mütevelli heyetinin başkanı seçildi. Abdullah Sezer’in başkanlık koltuğuna oturduğu vakıfta başkan yardımcısı avukat Rıfat Pehlivan oldu. Yönetim Kurulu’nda işadamı Seyit Kırılmaz, Avukat Emir Akpınar ve başkan Abdullah Sezer’in kardeşi Mesut Sezer yer aldı.

Kayserispor Vakfı Mütevelli heyetinin başkanı olan Abdullah Sezer’in sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarların da büyük tepkisini çekti.