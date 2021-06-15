Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 44 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karaözü kasabasında Hüseyin B.’den (44) haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından Hüseyin B.’nin ikametine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hüseyin B.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.