Evinde ne bulduysa dışarı attı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde sinir krizi geçiren bir kadın evde bulunan eşyaları camdan dışarı attı. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seydilli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın 1. katında meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren bir kadın evde bulunan eşyaları camdan dışarı atmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen kadın ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.