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Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kamyonetle evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

KAYSERİ 26.05.2021, 11:08
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kamyonetle evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinde çeşitli tarihlerde evden hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının meydana geldiği bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayların şüphelilerinin A.C.Ş., D.P. ve K.P. isimli şahısların oldukları ve kamyonet ile evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden A.C.Ş. ekipler tarafından yakalanırken, şüphelilerden D.P. ve K.P.’ yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 6 evden hırsızlık olayı, 1 mala zarar verme olayı olmak üzere toplam 7 faili meçhul olay aydınlatılarak, yakalanan şüpheli A.C.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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