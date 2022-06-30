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Evde sağlık masaya yatırıldı

Kayseri’de; evde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSERİ 30.06.2022, 12:28
Evde sağlık masaya yatırıldı

Kayseri’de; evde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte yürütülen evde sağlık hizmetlerinin, sosyal bakım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonunu sağlamak amacıyla düzenlenen komisyon toplantısı, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Şenol Esmer başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Halit Baykan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri ile hastane idarecileri katılım sağladı.

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