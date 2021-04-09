Evde otururken dışardan açılan ateş sonucu yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir eve tabancayla açılan ateş sonucu vurulan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yabancı uyruklu A.E.’nin yaşadığı müstakil eve ateş açtı. Evin penceresinden giren kurşunla A.E. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.