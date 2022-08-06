Evde mahsur kalan engelli çocuğu itfaiye kurtardı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması sonucu evde mahsur kalan engelli çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kadın engelli çocuğunu evde bırakarak markete gitti. Eve döndüğünde anahtarı evde unuttuğunu anlayan kadın, kapıyı açamadı. Çocuğunun da evde ağladığını gören kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile balkona ulaşarak içeri girdi.

Ekipler kapıyı açarken, kadında çocuğuna kavuşmanın sevincini yaşadı.