Evde Kaleşnikof Bulundu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda; kaleşnikof ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Sarız ilçesinde bulunan Küçükkabaktepe Mahallesi’nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda H.E. gözaltına alındı. H.E.’nin evinde yapılan aramalarda ise 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.